Красноярка отдала мошенникам накопленные 5,9 млн рублей

В конце октября женщине позвонила якобы сотрудница «Почты России». Она сообщила, что на имя красноярки пришло письмо из пенсионного фонда. По словам мошенницы, извещение лежит незарегистрированным уже несколько дней, и чтобы его получить, требуется регистрация. Для этого она убедила свою жертву продиктовать СМС- код и попрощалась.
Через какое-то время с женщиной связался «сотрудник МФЦ». Он рассказал, что в личном кабинете «Госуслуг» женщины замечена подозрительная активность.
«Красноярка зашла на портал и лично убедилась в произошедшем — кто-то создал от её имени доверенность и сделал запрос на получение документов. Испугавшись за своё благополучие, пенсионерка поверила в благие намерения собеседника и по его просьбе стала ожидать звонка от “правоохранителей”. Лжеспаситель, в свою очередь, попросил внимательно слушать его указания, которые “помогут спасти сбережения” и даже заключил устный “договор сотрудничества”. Для этого женщину в срочном порядке отправили в банк, чтобы та обналичила все свои накопления и перечислила их на “безопасный счёт”. Таким образом, всего за сутки в карман злоумышленников отправилось 5,9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.
Позднее женщина пояснила, что сотрудники банка пытались предотвратить перевод денег.
«Меня спросили, для чего нужны эти деньги. Я ответила, как меня и учил псевдо-правоохранитель, что они нужны на лечение. Это были мои личные накопления за жизнь. О мошенничестве я знала, но не думала, что это со мной случится», — рассказала пенсионерка.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Всего с начала года на уловки мошенников попались 10923 жителя Красноярского края (217 за последнюю неделю). Сумма, переданная злоумышленникам, приближается к 3 млрд рублей. Только за последнюю неделю им перечислили 59,9 млн рублей.
«Граждане! Будьте внимательны! Способы обмана аферистов становятся всё изощренней! Настойчивость мошенников, приводит к потере бдительности! Никогда не сообщайте свои персональные данные и данные банковских карт по телефону, не осуществляйте без необходимости займ денежных средств в банковских учреждениях, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем!», — призывают в прокуратуре.