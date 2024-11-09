Красноярка отдала мошенникам накопленные 5,9 млн рублей

«Красноярка зашла на портал и лично убедилась в произошедшем — кто-то создал от её имени доверенность и сделал запрос на получение документов. Испугавшись за своё благополучие, пенсионерка поверила в благие намерения собеседника и по его просьбе стала ожидать звонка от “правоохранителей”. Лжеспаситель, в свою очередь, попросил внимательно слушать его указания, которые “помогут спасти сбережения” и даже заключил устный “договор сотрудничества”. Для этого женщину в срочном порядке отправили в банк, чтобы та обналичила все свои накопления и перечислила их на “безопасный счёт”. Таким образом, всего за сутки в карман злоумышленников отправилось 5,9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.