Маршрутный автобус с 12 пассажирами съехал с дороги в Бурятии

По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса «Хендай Каунти» следовал по маршруту «Наушки-Улан-Удэ», однако не совладал с управлением и врезался в дорожное ограждение. После чего авто съехало с дороги и опрокинулось. В это время в салоне находилось 12 человек.