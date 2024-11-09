Маршрутный автобус с 12 пассажирами съехал с дороги в Бурятии

Авария с участием маршрутного автобуса произошла в Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре Республики, случилось все 9 ноября около 10 часов утра на 51 километре федеральной трассы Улан-Удэ — Кяхта неподалеку от села Нижний Убукун.
По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса «Хендай Каунти» следовал по маршруту «Наушки-Улан-Удэ», однако не совладал с управлением и врезался в дорожное ограждение. После чего авто съехало с дороги и опрокинулось. В это время в салоне находилось 12 человек.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. МВД республики Бурятия.
— С места аварии в больницу отвезли одного пострадавшего, позднее за медицинской помощью обратилось еще четыре человека, — рассказали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку, после чего даст оценку соблюдения законов.
Также следователи завели уголовное дело по статье за оказание услуг, которые не отвечают безопасности жизни и здоровья клиентов. Чтобы установить степень тяжести вреда, назначат судебно-медицинские экспертизы.
В полиции предупредили, что в регионе 9 ноября ожидается сильный снегопад, сейчас на дорогах гололедица. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 52-летняя женщина погибла на пожаре в Иркутской области. Пламя охватило дом из-за непотушенной сигареты.