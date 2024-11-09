В Витебской области ночью авто опрокинулось в канал, погиб подросток

МИНСК, 09 ноя — Sputnik. Смертельная авария произошла в ночь с пятницы на субботу в Витебской области на 18 км автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье», в ДТП погиб несовершеннолетний, сообщает МВД Беларуси.
Авария случилась после полуночи с автомобилем, в котором ехала компания молодежи. 30-летний водитель за рулем ВАЗ не справился с управлением, вылетел с трассы, съехал в мелиоративный канал, где опрокинулся.
Сидевший на переднем пассажирском сидении 14-летний подросток погиб на месте аварии. В машине находились еще четверо парней (13, 15, 16 и 18 лет), они и водитель с различными травмами были отправлены в больницу.
На месте аварии сейчас работают инспекторы ГАИ, следователи и эксперты.
МВД напомнило автомобилистам о запрете перевозки пассажиров, количество которых превышает число посадочных мест в авто, кроме того, все они в обязательном порядке должны быть пристегнуты.