В Пакистане при взрыве на вокзале погиб 21 человек

По его информации, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей, прямо перед отбытием поезда. Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал.
Местные чиновники рассказали, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Как уточнил представитель полиции, взрыв, по всей видимости, был совершен террористом-смертником. Другие подробности пока не установлены.
7 октября случился взрыв у международного аэропорта в пакистанском городе Карачи. В результате погибли два человека, еще десять пострадали. Предполагалось, что инцидент произошел из-за детонации взрывного устройства.