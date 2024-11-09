В Пакистане при взрыве на вокзале погиб 21 человек

По его информации, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей, прямо перед отбытием поезда. Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал.