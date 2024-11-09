Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пакистане при взрыве на вокзале погиб 21 человек

В пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан произошел взрыв на железнодорожном вокзале. В результате погиб 21 человек, еще 30 получили ранения, сообщает местный телеканал Geo TV.

По его информации, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей, прямо перед отбытием поезда. Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал.

Местные чиновники рассказали, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Как уточнил представитель полиции, взрыв, по всей видимости, был совершен террористом-смертником. Другие подробности пока не установлены.

7 октября случился взрыв у международного аэропорта в пакистанском городе Карачи. В результате погибли два человека, еще десять пострадали. Предполагалось, что инцидент произошел из-за детонации взрывного устройства.