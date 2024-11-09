Тело пенсионера подняли из озера в Челябинской области

В Каслинском районе из озера подняли труп 76-летнего мужчины, который провалился под тонкий лёд. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Трагедия произошла на озере Светленьком на окраине посёлка Вишнёвогорск. Ранее очевидец заметил с берега вмёрзшие в лёд обувь и рыбацкое снаряжение. Свидетель обратился в полицию. Прибывшие на место спасатели нашли провал во льду в 15 метрах от берега.
Озеро в этом месте обследовали с помощью кошек. Труп рыбака обнаружили на глубине около трёх метров. Тело подняли на поверхность и доставили на берег.
Напомним, на озере Большой Боляш в Чебаркульском районе продолжаются поиски 69-летнего рыбака, который пропал ещё 6 ноября. Волонтёры, спасатели и полицейские обследуют территорию водоёма и берег.