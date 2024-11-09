Тело пенсионера подняли из озера в Челябинской области

Трагедия произошла на озере Светленьком на окраине посёлка Вишнёвогорск. Ранее очевидец заметил с берега вмёрзшие в лёд обувь и рыбацкое снаряжение. Свидетель обратился в полицию. Прибывшие на место спасатели нашли провал во льду в 15 метрах от берега.