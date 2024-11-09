В Башкирии опровергли фейк о воздушной угрозе БПЛА

В распространяемом в некоторых соцсетях фейке говорится: «Воздушная опасность! В Уфе и Стерлитамаке угроза атаки БПЛА. Немедленно перейдите в бомбоубежище до информации про отбой тревоги».
МЧС Башкортостан опровергает данную информацию — рассылок от имени ведомства с подобным содержанием не было.
«Изложенная информация в сообщении не соответствует действительности и является фейковой. Просьба жителей и представителей СМИ не доверять сомнительным источникам и перепроверять все подобные сообщения», — пояснили в ведомстве.
Отметим, что фейк преимущественно рассылали в сообщениях телеграм, в то время как стандартная рассылка уведомлений от МЧС приходит в виде классических сообщений на телефон.