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В Башкирии опровергли фейк о воздушной угрозе БПЛА

В пресс-службе МЧС официально заявили о новых фейках, которые распространяются в соцсетях жителей республики.

В распространяемом в некоторых соцсетях фейке говорится: «Воздушная опасность! В Уфе и Стерлитамаке угроза атаки БПЛА. Немедленно перейдите в бомбоубежище до информации про отбой тревоги».

МЧС Башкортостан опровергает данную информацию — рассылок от имени ведомства с подобным содержанием не было.

«Изложенная информация в сообщении не соответствует действительности и является фейковой. Просьба жителей и представителей СМИ не доверять сомнительным источникам и перепроверять все подобные сообщения», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что фейк преимущественно рассылали в сообщениях телеграм, в то время как стандартная рассылка уведомлений от МЧС приходит в виде классических сообщений на телефон.

МЧС