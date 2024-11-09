«В машине была молодежь 13−18 лет»: в ДТП на Витебщине погиб подросток, еще пять человек пострадали

В ДТП на Витебщине погиб подросток, еще пять человек пострадали, в их числе трое — подрстки 13−16 лет. Подробности рассказали в МВД Беларуси.
Смертельное ДТП произошло в ночь с 8 на 9 ноября вскоре после полуночи на 18 километре автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье». 30-летний водитель автомобиля ВАЗ, который вез компанию молодежи 13 — 18 лет, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина упала в мелиоративный канал и опрокинулась, встав на крышу.
Машина слетела с дороги в мелиоративный канал и опрокинулась. Фото: МВД Беларуси.
Один из подростков — 14 летний паренек — погиб на месте ДТП. Все его друзья — подростки 13,15,16 лет и 18-летний юноша, а также водитель автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», — сообщили в МВД Беларуси.
В связи с этим ДТП в ведомстве напомнили, что согласно ПДД, водителям запрещено перевозить пассажиров сверх количества предусмотренных в машине е посадочных мест. Кроме того, во время движения водитель и пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
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