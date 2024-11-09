«В машине была молодежь 13−18 лет»: в ДТП на Витебщине погиб подросток, еще пять человек пострадали

Смертельное ДТП произошло в ночь с 8 на 9 ноября вскоре после полуночи на 18 километре автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье». 30-летний водитель автомобиля ВАЗ, который вез компанию молодежи 13 — 18 лет, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина упала в мелиоративный канал и опрокинулась, встав на крышу.