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«В машине была молодежь 13−18 лет»: в ДТП на Витебщине погиб подросток, еще пять человек пострадали

Компания молодежи 13−18 лет разбилась в ДТП на Витебщине.
Источник: Комсомольская правда

В ДТП на Витебщине погиб подросток, еще пять человек пострадали, в их числе трое — подрстки 13−16 лет. Подробности рассказали в МВД Беларуси.

Смертельное ДТП произошло в ночь с 8 на 9 ноября вскоре после полуночи на 18 километре автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье». 30-летний водитель автомобиля ВАЗ, который вез компанию молодежи 13 — 18 лет, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина упала в мелиоративный канал и опрокинулась, встав на крышу.

Машина слетела с дороги в мелиоративный канал и опрокинулась. Фото: МВД Беларуси.

Один из подростков — 14 летний паренек — погиб на месте ДТП. Все его друзья — подростки 13,15,16 лет и 18-летний юноша, а также водитель автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», — сообщили в МВД Беларуси.

В связи с этим ДТП в ведомстве напомнили, что согласно ПДД, водителям запрещено перевозить пассажиров сверх количества предусмотренных в машине е посадочных мест. Кроме того, во время движения водитель и пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее мы сообщали, что молодой водитель на Брестчине вылетел с дороги и травмировал 11-летнего ребенка.

А еще дедушка на «Москвиче» врезался в BMW в Гомельской области, погибли двое.