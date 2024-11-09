Под Волгоградом на новом мосту водитель Hyundai Creta влетел в фуру и погиб

Движение по мосту еще пока открыто не в полном объеме, его запустят до конца года, поэтому автомобили пока двигаются по одной стороне моста, полосы друг от друга отделены блоками. О том, что движение осуществляется по временной схеме, говорят дорожные знаки. Видимо, водитель не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить или разобраться, по какой полосе ему ехать. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.