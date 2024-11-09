Под Волгоградом на новом мосту водитель Hyundai Creta влетел в фуру и погиб

В Волгоградской области вечером 8 ноября серьезное ДТП случилось на новой трассе в Волго-Ахтубинской пойме. На новом мосту через ерик Гнилой, который входит в третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, внедорожник влетел в грузовик. Водитель Hyundai Creta не справился с управлением и протаранил стоящую на мосту фуру. Водитель внедорожника погиб на месте ДТП, сообщает полиция.
Внедорожник на скорости протаранил фуру так, что водителя просто раздавило. ГУ МВД по Волгоградской области.
Движение по мосту еще пока открыто не в полном объеме, его запустят до конца года, поэтому автомобили пока двигаются по одной стороне моста, полосы друг от друга отделены блоками. О том, что движение осуществляется по временной схеме, говорят дорожные знаки. Видимо, водитель не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить или разобраться, по какой полосе ему ехать. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.