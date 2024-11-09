Трижды поверил мошенникам: сибиряк стал жертвой лжеброкера, а при попытке вернуть деньги нарвался на лжеюристов

Житель Бурятии стал жертвой мошенников трижды! История началась с того, что 63-летний мужчина хотел заработать на инвестициях. Нашел подходящую организацию в сети, а после оставил заявку, указав свои личные данные.
Позднее с ним связался представитель компании и рассказал, как именно и куда можно вложить деньги. Говорят, что прежде чем заработать — нужно потратить. Видимо, из этих соображений он оформил несколько кредитов на сумму 450 тысяч рублей, но и этого не хватило. Поэтому взял взаймы у сестры 700 тысяч, после все деньги перевел по указанным счетам.
Мошенниками было мало, они начали требовать еще, только тут мужчина понял, что стал жертвой обмана, а значит, что деньги свои обратно не получит. Чтобы восстановить справедливость, обратился за помощью к юристам.
Однако пошел не в проверенные организации, а нашел их … в интернете. С ним связался неизвестный и сказал, что утерянное можно еще вернуть, но сначала нужно оплатить услуги «профессионала». Мужчина перевел сначала 39 тысяч рублей, а после еще 227 тысяч. «Юрист», получив желаемое, пропал с радаров.
Но и тут потерпевший не переставал терять надежды. Вновь нашел специалиста юридической компании и рассказал ему о произошедшем. По старой схеме, мошенник выслушал мужчину, за оплату услуг попросил 51 тысячу рублей, а после того, как получил деньги… перестал отвечать на сообщения и звонки. Житель Бурятии решил обратиться в полицию только после того, как лишился почти 1,5 миллиона рублей.
— Жертвами интернет-преступников по состоянию на 8 ноября стали 2 408 жителей республики (+ 43 за последнюю неделю). За это время украли 569,5 миллиона рублей (+ 4,1 миллиона за неделю). Аферисты находят жертв на интернет-сайтах, в социальных сетях и мессенджерах. Представляются банкирами, полицейскими, операторами сотовой связи и брокерами. Они сообщают, что неизвестные якобы сняли деньги, оформили кредиты, взломали личные кабинеты. Также часто предлагают дополнительный заработок, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия.