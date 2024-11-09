Трижды поверил мошенникам: сибиряк стал жертвой лжеброкера, а при попытке вернуть деньги нарвался на лжеюристов

Позднее с ним связался представитель компании и рассказал, как именно и куда можно вложить деньги. Говорят, что прежде чем заработать — нужно потратить. Видимо, из этих соображений он оформил несколько кредитов на сумму 450 тысяч рублей, но и этого не хватило. Поэтому взял взаймы у сестры 700 тысяч, после все деньги перевел по указанным счетам.