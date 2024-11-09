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Массовую драку возле кафе расследует полиция Владивостока

Полиция Ленинского района Владивостока разбирается с массовой дракой возле «злачного места» — кафе возле гостинок на улице Некрасовской, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

О потасовке заявила в полицию местная жительница. Официальных подробностей об инциденте пока нет: пресс-служба УМВД скупо сообщает, что «по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего».

Больше подробностей можно узнать из социальных сетей со слов очевидцев. Граждане пишут, что потасовка произошла около китайского «ресторана», недавно открывшегося в здании супермаркета на Некрасовской, 50/1. Местные жители утверждают, что заведение работает до 01:00—02:00, и с позднего вечера до закрытия в заведении играет настолько громкая музыка, что жители гостинки, под окнами которой работают супермаркет и кафе, не могут нормально спать. Вчерашняя драка, которой заинтересовалась полиция, произошла около двух часов ночи.