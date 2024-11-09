Массовую драку возле кафе расследует полиция Владивостока

О потасовке заявила в полицию местная жительница. Официальных подробностей об инциденте пока нет: пресс-служба УМВД скупо сообщает, что «по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего».
Больше подробностей можно узнать из социальных сетей со слов очевидцев. Граждане пишут, что потасовка произошла около китайского «ресторана», недавно открывшегося в здании супермаркета на Некрасовской, 50/1. Местные жители утверждают, что заведение работает до