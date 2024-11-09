Массовую драку возле кафе расследует полиция Владивостока

Больше подробностей можно узнать из социальных сетей со слов очевидцев. Граждане пишут, что потасовка произошла около китайского «ресторана», недавно открывшегося в здании супермаркета на Некрасовской, 50/1. Местные жители утверждают, что заведение работает до 01:00—02:00 , и с позднего вечера до закрытия в заведении играет настолько громкая музыка, что жители гостинки, под окнами которой работают супермаркет и кафе, не могут нормально спать. Вчерашняя драка, которой заинтересовалась полиция, произошла около двух часов ночи.