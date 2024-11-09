Названы города и районы Башкирии, ставшие «лидерами» по уровню преступности.

Министр внутренних дел Башкортостана генерал-лейтенант полиции Александр Прядко в большом интервью «Башинформу» рассказал о том, какие города и районы республики стали «лидерами» по уровню преступности.
«По итогам 9 месяцев по уровню преступности на 1 тысячу населения “лидируют” города Уфа, Нефтекамск, Октябрьский и Салават, а также Бирский и Благовещенский районы», — проинформировали министр.
По его словам, за три квартала этого года раскрыто почти 18 тысяч преступлений, в том числе более 4 тысяч тяжких и особо тяжких: почти 300 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 200 грабежей, свыше 100 убийств и более 50 разбойных нападений.
«Достигнута стопроцентная раскрываемость убийств и разбоев», — подчеркнул глава ведомства.