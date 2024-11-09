Две фуры зажали легковушку на трассе под Ростовом-на-Дону

На Северном обходе Ростова-на-Дону легковую машину во время ДТП зажало между двумя фурами. Видео, снятое на месте происшествия, опубликовали в соцсетях.
Авария, предварительно, могла произойти днем 8 ноября, по крайней мере, именно тогда очевидцы сообщили о случившемся.
Легковушка получила заметные повреждения, но салон, по всей видимости, остался целым. Пострадал ли кто-то в этой аварии, неизвестно. Комментария от Госавтоинспекции не поступало.
Всем водителям на Дону рекомендуют быть внимательными и осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры на дороге или отвлекаться.