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Две фуры зажали легковушку на трассе под Ростовом-на-Дону

На трассе под Ростовом легковая машина оказалась зажата между двумя фурами.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова-на-Дону легковую машину во время ДТП зажало между двумя фурами. Видео, снятое на месте происшествия, опубликовали в соцсетях.

Авария, предварительно, могла произойти днем 8 ноября, по крайней мере, именно тогда очевидцы сообщили о случившемся.

Легковушка получила заметные повреждения, но салон, по всей видимости, остался целым. Пострадал ли кто-то в этой аварии, неизвестно. Комментария от Госавтоинспекции не поступало.

Всем водителям на Дону рекомендуют быть внимательными и осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры на дороге или отвлекаться.