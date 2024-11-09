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В Новосибирске из-за кулера загорелась частная школа на улице Демьяна Бедного

Пострадавших в инциденте нет.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирске произошел пожар в частной школе. Возгорание возникло на первом этаже здания по адресу Демьяна Бедного, 57. Об этом сообщили в региональной МЧС.

— Горит оборудование на площади один квадратный метр, — прокомментировали спасатели.

Оказалось, что виной пожара стал кулер, который был подключен к сети.

По данным ведомства, на момент пожара в школе никого не было, о пострадавших не сообщается.

Ранее КП-Новосибирск писала, что строящийся дом загорелся в Ленинском районе Новосибирска. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС.

пожары
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