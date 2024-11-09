В Новосибирске из-за кулера загорелась частная школа на улице Демьяна Бедного

В Новосибирске произошел пожар в частной школе. Возгорание возникло на первом этаже здания по адресу Демьяна Бедного, 57. Об этом сообщили в региональной МЧС.
— Горит оборудование на площади один квадратный метр, — прокомментировали спасатели.
Оказалось, что виной пожара стал кулер, который был подключен к сети.
По данным ведомства, на момент пожара в школе никого не было, о пострадавших не сообщается.
Ранее КП-Новосибирск писала, что строящийся дом загорелся в Ленинском районе Новосибирска. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС.