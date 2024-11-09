Спектакль не по сценарию: пожар едва не случился в Хабаровском театре драмы

Вчера, 8 ноября, во время вечернего спектакля «Авантюристы» в Хабаровском краевом театре драмы произошло короткое замыкание одного из приборов сценического освещения. Хотя возгорания не возникло, сработала система экстренного пожаротушения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сценическое оборудование театра автоматически подало сигнал о задымлении. Пожарные подразделения Хабаровска отреагировали на сигнал и выехали на место происшествия. По прибытии специалисты МЧС установили, что произошло короткое замыкание проводки, которое не привело к пожару и скрытым очагам тления. Убедившись в отсутствии угрозы, пожарные подразделения вернулись в депо.
Представление было прервано, а зрителей вывели из зала. Сотрудники театра помогли собравшимся на спектакль покинуть помещение без спешки и паники. В администрации учреждения рассказали, что эвакуация прошла организованно благодаря слаженной работе всех служб театра.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам театра, которые быстро оценили ситуацию и приняли правильные меры. Отдельное спасибо зрителям за их выдержку и дисциплинированность во время эвакуации», — сказал директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко.
Сегодня театр работает в штатном режиме, расписание спектаклей не изменилось. Тем зрителям, которые не смогли досмотреть спектакль, предложено либо посетить другой показ, либо вернуть стоимость билетов.