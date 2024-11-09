Спектакль не по сценарию: пожар едва не случился в Хабаровском театре драмы

Сценическое оборудование театра автоматически подало сигнал о задымлении. Пожарные подразделения Хабаровска отреагировали на сигнал и выехали на место происшествия. По прибытии специалисты МЧС установили, что произошло короткое замыкание проводки, которое не привело к пожару и скрытым очагам тления. Убедившись в отсутствии угрозы, пожарные подразделения вернулись в депо.