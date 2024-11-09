В горах Крыма под Судаком спасли туриста

По данным пресс-службы сигнал о помощи поступил специалистам судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» накануне.
«Во время туристической прогулки мужчина сбился с тропы и оказался на крутом скально-осыпном склоне, с которого не смог спуститься. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину в безопасное место», — говорится в сообщении.
Как уточняет главное управление МЧС России по РК, происшествие случилось вечером — в 17.20. В медицинской помощи мужчина не нуждался. От МЧС России было привлечено три человека личного состава и одна единица техники.