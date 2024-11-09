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В горах Крыма под Судаком спасли туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Туриста эвакуировали с осыпного склона горы Караул-Оба в Новом Свете, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы сигнал о помощи поступил специалистам судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» накануне.

«Во время туристической прогулки мужчина сбился с тропы и оказался на крутом скально-осыпном склоне, с которого не смог спуститься. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину в безопасное место», — говорится в сообщении.

Как уточняет главное управление МЧС России по РК, происшествие случилось вечером — в 17.20. В медицинской помощи мужчина не нуждался. От МЧС России было привлечено три человека личного состава и одна единица техники.

МЧС