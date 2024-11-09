«Это были мои накопления за всю жизнь»: мошенники обманули пожилую жительницу Красноярского края почти на 6 миллионов рублей

Копить всю жизнь и лишиться в один миг — страшный сюжет стал реальностью для 68-летней жительницы Красноярска. В прокуратуре региона рассказали об очередном случае крупного обмана безжалостными телефонными мошенниками.
Все произошло в конце октября этого года. Началось все со звонка от «сотрудницы почты». Звонившая заявила, что на почте женщину ждет некое письмо, но чтобы его получить — надо пройти регистрацию. Ничего не подозревающей пенсионерке пришел СМС-код, она его продиктовала в трубку.
Через некоторое время женщине позвонил «сотрудник МФЦ», который якобы зафиксировал подозрительную активность на ее аккаунте «Госуслуг» (как, интересно, он бы туда вошел — обычный-то сотрудник МФЦ?). Женщина зашла в свой личный кабинет, и действительно — кто-то там оформил доверенность от ее имени и запросил получение документов.
С перепуганной женщиной связался «сотрудник правоохранительных органов». Он с самого начала убедил женщину, что все будет в порядке, если она будет все делать в точности так, как он ей говорит. Мужчина отправил пожилую женщину в банк, предварительно проинструктировав ее на предмет того, что нужно сказать местным сотрудникам.
Пенсионерка пришла в отделение финансовой организации, сказала, что снимает все сбережения — 5,9 миллиона рублей. Наученная мошенником, женщина сообщила сотрудникам, что деньги ей необходимы на лечение. Снятые средства жительница Красноярска отправила на «безопасный счет» (еще раз напомним — таких не существует, самый безопасный счет — ваш). Только после того, как все звонившие пропали с радаров, она поняла, что ее обманули.
— Это были мои личные накопления за жизнь. О мошенничестве я знала, но не думала, что это со мной случится, — рассказала женщина сотрудникам правоохранительных органов.
Сейчас по этой истории заведено уголовное дело о мошенничестве.