«Это были мои накопления за всю жизнь»: мошенники обманули пожилую жительницу Красноярского края почти на 6 миллионов рублей

С перепуганной женщиной связался «сотрудник правоохранительных органов». Он с самого начала убедил женщину, что все будет в порядке, если она будет все делать в точности так, как он ей говорит. Мужчина отправил пожилую женщину в банк, предварительно проинструктировав ее на предмет того, что нужно сказать местным сотрудникам.