В многоквартирном доме в Пятигорске взорвался газ

Начался пожар, сейчас его локализовали. Погибла женщина, еще одна пострадала, она в состоянии средней тяжести, написал в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Дом находится в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти.
По данным краевого управления МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже, открытое горение ликвидировали на площади 60 кв м. Десять человек эвакуировали.
31 октября газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа, минимум десять квартир были полностью разрушены или серьезно повреждены. Пять человек погибли, еще четверо пострадали, в городе ввели режим ЧС. После происшествия здание решили проверить на пригодность для жизни.