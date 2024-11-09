В многоквартирном доме в Пятигорске взорвался газ

31 октября газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа, минимум десять квартир были полностью разрушены или серьезно повреждены. Пять человек погибли, еще четверо пострадали, в городе ввели режим ЧС. После происшествия здание решили проверить на пригодность для жизни.