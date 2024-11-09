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В многоквартирном доме в Пятигорске взорвался газ

В многоквартирном доме в Пятигорске, по предварительным данным, произошел взрыв газа, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Начался пожар, сейчас его локализовали. Погибла женщина, еще одна пострадала, она в состоянии средней тяжести, написал в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Дом находится в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти.

По данным краевого управления МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже, открытое горение ликвидировали на площади 60 кв м. Десять человек эвакуировали.

31 октября газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа, минимум десять квартир были полностью разрушены или серьезно повреждены. Пять человек погибли, еще четверо пострадали, в городе ввели режим ЧС. После происшествия здание решили проверить на пригодность для жизни.