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В Ростове-на-Дону двух мужчин осудили за содействие террористам

Двое мужчин в Ростове получили 9 и 13 лет колонии за содействие террористам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону двух человек осудили за содействие террористам. Приговор был утвержден в Южном окружном военном суде.

По данным инстанции, в 2021 году один из мужчин, находясь в Республике Дагестан, решил принять участие в деятельности запрещенной международной террористической организации.

С января 2021 по апрель 2022 года экстремист рассказывал знакомым, в том числе второму осужденному, о деятельности боевиков. В октябре он сделал денежный перевод и также уговорил второго мужчину передать деньги террористам.

Один из подсудимых получил по совокупности с другим приговором 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Второй подсудимый по совокупности с другим приговором получил 9 лет и 1 месяц колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также штраф в 20 тысяч рублей.

Отметим, решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.