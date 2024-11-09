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Сразу две крупные коммунальные аварии случились в Челябинской области 9 ноября

Сразу две крупные коммунальные аварии случились в Челябинской области 9 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители Троицка сообщают о перебоях с водоснабжением. Местные власти заявили, что это связано со скачком напряжения на водозаборе.

«Наблюдаются перебои с подачей воды. Специалисты уже устраняют проблему», — отметили в мэрии.

Кроме того, значительная часть Копейска осталась без воды. «Произошло аварийное отключение водоснабжения. Проводятся аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 500 мм по улице Калинина», — отметили в администрации КГО.

Также аналогичные работы ведутся на проспекте Славы в этом городе.

ЖКХ