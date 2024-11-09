Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хойникском районе горела колокольня

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В храме Николая Чудотворца в Хойникском районе при пожаре повреждена колокольня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.

8 ноября в 21.11 поступило сообщение о пожаре в кирпичной трехуровневой колокольне 1996 года постройки храма святителя Николая Чудотворца Туровской епархии Белорусской Православной Церкви в д. Храпков Хойникского района Гомельской области.

В результате пожара уничтожена деревянная межуровневая лестница внутри колокольни. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

пожары