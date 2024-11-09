8 ноября в 21.11 поступило сообщение о пожаре в кирпичной трехуровневой колокольне 1996 года постройки храма святителя Николая Чудотворца Туровской епархии Белорусской Православной Церкви в д. Храпков Хойникского района Гомельской области.
В результате пожара уничтожена деревянная межуровневая лестница внутри колокольни. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В Хойникском районе горела колокольня
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В храме Николая Чудотворца в Хойникском районе при пожаре повреждена колокольня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе МЧС.
8 ноября в 21.11 поступило сообщение о пожаре в кирпичной трехуровневой колокольне 1996 года постройки храма святителя Николая Чудотворца Туровской епархии Белорусской Православной Церкви в д. Храпков Хойникского района Гомельской области.