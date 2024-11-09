В Хойникском районе горела колокольня

8 ноября в 21.11 поступило сообщение о пожаре в кирпичной трехуровневой колокольне 1996 года постройки храма святителя Николая Чудотворца Туровской епархии Белорусской Православной Церкви в д. Храпков Хойникского района Гомельской области.



В результате пожара уничтожена деревянная межуровневая лестница внутри колокольни. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.