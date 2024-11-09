Жертвами аферистов с начала года стали почти 11 тысяч жителей Красноярского края

В ведомстве в очередной раз напоминают — способы аферистов становятся все более изощренными, они могут притворяться сотрудниками государственных или финансовых структур или даже вашими знакомыми и родственниками. Будьте бдительны, не переводите никому деньги без личного подтверждения у реального человека, а незнакомым звонящим не сообщайте никаких личных данных.