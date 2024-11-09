Жертвами аферистов с начала года стали почти 11 тысяч жителей Красноярского края

Как рассказали в надзорном ведомстве, за неделю, со 2 по 8 ноября, 217 жителей Красноярского края поверили интернет-мошенникам и лишились своих средств. Всего с начала года жертвами аферистов стали 10 923 жителя региона.
За неполный 2024 год красноярцы перевели мошенникам 2,94 миллиарда рублей. Только за последнюю неделю сумма отданных злоумышленникам денег превысила 59 миллионов рублей.
В ведомстве в очередной раз напоминают — способы аферистов становятся все более изощренными, они могут притворяться сотрудниками государственных или финансовых структур или даже вашими знакомыми и родственниками. Будьте бдительны, не переводите никому деньги без личного подтверждения у реального человека, а незнакомым звонящим не сообщайте никаких личных данных.