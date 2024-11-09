Таможня Беларуси нашла в фуре 20 тонн груш, прикрытых коробками с чипсами

Выяснилось, что неделей ранее указанный перевозчик уже был привлечен к административной ответственности за незаконную перевозку груш. В отношении перевозчика был начат второй административный процесс, согласно статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях. По данной статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.