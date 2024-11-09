Таможня Беларуси нашла в фуре 20 тонн груш, прикрытых коробками с чипсами. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что очередная попытка вывоза в Россию партии фруктов без необходоимых документов была пресечена сотрудниками гомельской таможни. Говорится, что в момент проведения специальных мероприятий в Добрушском районе неподалеку от белорусско-российской границы, сотрудники таможни остановили фуру для проверки. За рулем машины находился гражданин Беларуси.
В ГТК отметили, что в большегрузе было 20 тонн груш, которые перевозчик прикрыл коробками с чипсами, а также питьевой водой. Стоимость незаконного перемещения фруктов оценивается в 130 000 рублей.
ГТК Беларуси пресек попытку вывоза в Россию 20 тонн груш без документов. Фото: телеграм-канал ГТК Беларуси.
Выяснилось, что неделей ранее указанный перевозчик уже был привлечен к административной ответственности за незаконную перевозку груш. В отношении перевозчика был начат второй административный процесс, согласно статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях. По данной статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Тем временем Белстат сказал, что каждый четвертый сотрудник получает зарплату 2500 рублей.
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