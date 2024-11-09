Двойное убийство в Таразе: задержан подозреваемый

Напомним, что в Жамбылской области полицейские расследуют двойное убийство — в одной из квартир Тараза нашли убитыми двух женщин. Сообщалось, что убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы. Соседи рассказали, что женщины жили на съемной квартире около года, были приветливыми и нареканий никогда не вызывали.