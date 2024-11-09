МЧС опубликовало видео жуткого ДТП на Витебщине, где разбилась компания молодежи

Говорится, что при помощи аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали пассажиров. На месте врачи скорой медпомощи констатировали смерть подростка 2010 года рождения. Двоих спасенных, речь идет про девушку 2009 года рождения и парня 2006 года рождения, с различными травмами доставили в больницу. Также в больницу попали водитель и двое подростков.