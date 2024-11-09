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МЧС опубликовало видео жуткого ДТП на Витебщине, где разбилась компания молодежи

МЧС показало видео ДТП в Витебской области, где пять человек пострадали, а один — погиб.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям в официальном телеграм-канале ведомства опубликовало видео жуткого ДТП на Витебщине, где разбилась компания молодежи.

В сообщении сказано, что сотрудники МЧС смогли спасти двух пассажиров в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось неподалеку от деревни Замосточье Витебского района.

В пресс-службе отметили, что информация о ДТП поступила примерно в 00.05. Спасатели, приехавшие на место, установили, что легковой автомобиль съехал в кювет, после чего перевернулся на крышу.

«В салоне оказались заблокированы три пассажира», — уточнили в МЧС.

Говорится, что при помощи аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали пассажиров. На месте врачи скорой медпомощи констатировали смерть подростка 2010 года рождения. Двоих спасенных, речь идет про девушку 2009 года рождения и парня 2006 года рождения, с различными травмами доставили в больницу. Также в больницу попали водитель и двое подростков.

Ранее Минздрав сказал о состоянии пяти человек, пострадавших в ДТП в Витебской области.

Кстати, мы собрали, что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA: «Ей просто повезло».