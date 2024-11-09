В Башкирии во время рейда ГАИ 45 водителей попались пьяными за рулем

По данным ведомства, за сутки рейдовых мероприятиях, которые традиционно проходят в пятницу- субботу на дорогах региона, на нарушителей ПДД было составлено 1300 административных протоколов. Рейды проводятся с целью предупреждения аварийных ситуаций и пресечения нарушений ПДД. К тому же дорожные условия были осложнены плохой погодой, снегом, порывистым ветром и гололедицей.