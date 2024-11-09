В Башкирии во время рейда ГАИ 45 водителей попались пьяными за рулем. 5 из них получат уголовный срок за повторное нарушение, сообщают в Госавтоинспекции респулики.
По данным ведомства, за сутки рейдовых мероприятиях, которые традиционно проходят в пятницу- субботу на дорогах региона, на нарушителей ПДД было составлено 1300 административных протоколов. Рейды проводятся с целью предупреждения аварийных ситуаций и пресечения нарушений ПДД. К тому же дорожные условия были осложнены плохой погодой, снегом, порывистым ветром и гололедицей.
Напомним, жители республики могут помочь в поимке нарушителей, которые грубо нарушают правила поведения на дороге. Можно обратиться по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 347 279 32 92 или через телеграм-бот по адресу @GIBDDRB_02bot.