Вертолет совершил жесткую посадку в Актюбинской области: есть погибший

«Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК. На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Вертолет модели МИ-8 был с участием трех человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК».