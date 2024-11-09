Вертолет совершил жесткую посадку в Актюбинской области: есть погибший

Из заявления ведомства следует, что сообщение о «жесткой посадке» вертолета в районе села Сарыжар Мартукского района поступило в 11:40 на 112.
«Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК. На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Вертолет модели МИ-8 был с участием трех человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК».
В министерстве по ЧС добавили, что «информация о происшествии уточняется».