Поезд сбил мужчину на станции в Акмолинской области

Инцидент случился ранним утром, 8 ноября 2024 года.
«Машинист поезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. На подаваемые звуковые сигналы локомотива большой громкости мужчина не реагировал. Из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Молодой человек был в наушниках и в капюшоне», — сообщили в пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”.
По данному факту проводится расследование.
В КТЖ напомнили, что главная причина травматизма на путях — неосторожность и невнимательность граждан, переходящих рельсы в неустановленных местах.
8 ноября 2024 года в Астане маршрутный автобус № 61 сбил женщину на светофоре на пересечении улиц Шарля де Голля и Токпанова. Она получила переломы голени и лодыжки и была госпитализирована в отделение политравмы.