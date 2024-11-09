Поезд сбил мужчину на станции в Акмолинской области

«Машинист поезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. На подаваемые звуковые сигналы локомотива большой громкости мужчина не реагировал. Из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Молодой человек был в наушниках и в капюшоне», — сообщили в пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”.