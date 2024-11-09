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Велосипедистка попала в больницу после ДТП в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре водитель джипа сбил женщину на велосипеде: 74-летний водитель не заметил ее на переходе.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ГИБДД по Комсомольску, все произошло около 10:50 на проспекте Первостроителей. Автолюбитель поворачивал с Комсомольской на проспект на зеленый свет. Но во втором ряду он не заметил 60-летнюю велосипедистку, которая переезжала проезжую часть на пешеходному переходу. Спешиваться она не стала.

С травмой ноги ее доставили в больницу. Оба участника аварии получили административные протоколы. На водителя составили протокол по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью, его тяжесть определят после судебно-медицинской экспертизы.