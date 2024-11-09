Велосипедистка попала в больницу после ДТП в Комсомольске

Как сообщили в ГИБДД по Комсомольску, все произошло около 10:50 на проспекте Первостроителей. Автолюбитель поворачивал с Комсомольской на проспект на зеленый свет. Но во втором ряду он не заметил 60-летнюю велосипедистку, которая переезжала проезжую часть на пешеходному переходу. Спешиваться она не стала.