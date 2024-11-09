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В Прикамье после ДТП погиб известный адвокат

Председатель коллегии адвокатов «Стратегия права» Евгений Васев погиб в результате ДТП. Как говорят знакомые с ситуацией источники, происшествие случилось вчера в Суксунском муниципальном округе. Его обстоятельства собеседники оперативно уточнить не смогли.

Источник: коллегия адвокатов «Стратегия права»

Господин Васев был одним из самых известных представителей Пермского адвокатского сообщества. Свою юридическую карьеру он начал с должности оперуполномоченного по линии борьбы с экономическими преступлениями в отделе внутренних дел по Кировскому району ГУ МВД. Позже Евгений Васев работал в управлении по борьбе с оргпреступностью краевого главка, а затем в отделе внутренних дел по Кировскому району.

После господин Васев получил статус адвоката и после многолетней практики стал председателем коллегии «Стратегия права». В федеральном масштабе Евгений Васев стал известен после судебного процесса по делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Тогда он был представителем музыканта.

Вчера СМИ сообщали о произошедшем 8 ноября на трассе в Суксунском городском округе аварии с участием четырех автомобилей, в которой погиб человек.