В Прикамье после ДТП погиб известный адвокат

Господин Васев был одним из самых известных представителей Пермского адвокатского сообщества. Свою юридическую карьеру он начал с должности оперуполномоченного по линии борьбы с экономическими преступлениями в отделе внутренних дел по Кировскому району ГУ МВД. Позже Евгений Васев работал в управлении по борьбе с оргпреступностью краевого главка, а затем в отделе внутренних дел по Кировскому району.