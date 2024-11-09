В Башкирии с крупной партией наркотиков задержали 35-летнюю женщину

Накануне сотрудники линейного управления МВД по Башкирии задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у 35-летней женщины обнаружили в машине пакетики с 80 граммами запрещенного вещества.
По данным транспортной полиции, во время оперативных мероприятий в районе перегона «Косяковка-Куганак» в Стерлитамакском районе Башкирии, сотрудники управления обратили внимание на припаркованный около железнодорожных путей автомобиль. Подойдя ближе, стражи порядка увидели на водительском месте напуганную женщину. Она вела себя странно, и полицейские решили доставить ее в дежурную часть для разбирательства.
Сотрудникам транспортной полиции женщина заявила, что приехала в этом место за грибами. Как оказалось, она прибыла на железнодорожную станцию Стерлитамак, чтобы забрать из тайника крупную партию растительного наркотика. При досмотре ее автомобиля в присутствии понятых из машины извлекли 82 пакетика с запрещенным веществом общей массой 80 граммов.
Сотрудники линейного управления МВД по Башкирии выяснили, что 35-летняя женщина решила «подзаработать» и заказала через интернет крупную партию наркотиков. Сбыть зелье она планировала в Стерлитамаке.
— Получив информацию о местонахождении потайного места с наркотиками, женщина прибыла к железнодорожной станции и извлекла «закладки» из тайника, расположенного в указанном месте вблизи железнодорожной станции. После чего она должна была сбыть наркотические средства, — сообщили в пресс-службе Линейного управления МВД по Башкирии.
На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по вменяемой ей статье составляет до 20 лет лишения свободы.
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