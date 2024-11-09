В Башкирии с крупной партией наркотиков задержали 35-летнюю женщину

По данным транспортной полиции, во время оперативных мероприятий в районе перегона «Косяковка-Куганак» в Стерлитамакском районе Башкирии, сотрудники управления обратили внимание на припаркованный около железнодорожных путей автомобиль. Подойдя ближе, стражи порядка увидели на водительском месте напуганную женщину. Она вела себя странно, и полицейские решили доставить ее в дежурную часть для разбирательства.