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В мелиоративном канале в Лидском районе утонул пенсионер

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мелиоративном канале в Лидском районе утонул пенсионер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В пятницу около 9 часов поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в мелиоративном канале в д. Гуды Лидского района Гродненской области.

Работниками МЧС извлечен из воды мужчина 1954 года рождения, пенсионер.

несчастный случай