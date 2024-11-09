В пятницу около 9 часов поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в мелиоративном канале в д. Гуды Лидского района Гродненской области.
Работниками МЧС извлечен из воды мужчина 1954 года рождения, пенсионер.
В мелиоративном канале в Лидском районе утонул пенсионер
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мелиоративном канале в Лидском районе утонул пенсионер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
В пятницу около 9 часов поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в мелиоративном канале в д. Гуды Лидского района Гродненской области.