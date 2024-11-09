В Витебске пенсионерка перевела 18 000 рублей аферистам, сказавшим про взлом банковских баз

Пожилая женщина ввела свои паспортные данные, однако на этом мошенники не остановились. Женщине поступил еще один звонок от якобы представителя банка. Он сказал, что сейчас пенсионерку атакуют мошенники и ей следует сделать ряд манипуляций. После этого трубку взял лжесотрудник финансовой милиции, который сообщил, что по причине взлома банковских баз мошенники оформили на нее транзитный счет в банке и через него выводятся деньги на финансирование СВО.