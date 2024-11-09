В Витебске пенсионерка перевела 18 000 рублей аферистам, сказавшим про взлом банковских баз

В Витебске пенсионерка перевела 18 000 рублей аферистам, сказавшим про тарифный план. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В сообщении говорится, что в Витебске 70-летней женщине в одном из мессенджеров поступил звонок с абонентского номера от имени оператора сотовой связи. Звонивший сказал пенсионерке, что ее тарифный план устарел и необходимо перезаключить договор. Для этого неизвестный прислал женщине ссылку на мессенджер Viber якобы на официальное приложение сотовой компании.
Пожилая женщина ввела свои паспортные данные, однако на этом мошенники не остановились. Женщине поступил еще один звонок от якобы представителя банка. Он сказал, что сейчас пенсионерку атакуют мошенники и ей следует сделать ряд манипуляций. После этого трубку взял лжесотрудник финансовой милиции, который сообщил, что по причине взлома банковских баз мошенники оформили на нее транзитный счет в банке и через него выводятся деньги на финансирование СВО.
«Следуя указаниям аферистов, женщина взяла кредиты и перевела мошенникам около 18 тысяч рублей», — уточнили в милиции.
Тем временем в Витебске 94-летняя женщина отдала 18 000 рублей мошенникам, но вернула их.
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