МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК «Курортный» в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров.