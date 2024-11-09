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МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Пятигорске, один из них госпитализирован, сообщает МЧС Ставропольского края в Telegram-канале.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК «Курортный» в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров.

«По уточненным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека. Из них, к сожалению, один погиб по пути следования в больницу, один госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

МЧС