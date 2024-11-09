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При пожаре в жилом доме в Житковичском районе погибла пенсионерка

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Житковичском районе погибла пенсионерка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В пятницу в 6.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Млынок Житковичского района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1966 года рождения, пенсионерка.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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