При пожаре в жилом доме в Житковичском районе погибла пенсионерка

В пятницу в 6.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Млынок Житковичского района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1966 года рождения, пенсионерка.



Причины пожара и гибели устанавливаются.