В пятницу в 6.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Млынок Житковичского района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1966 года рождения, пенсионерка.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
При пожаре в жилом доме в Житковичском районе погибла пенсионерка
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Житковичском районе погибла пенсионерка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
В пятницу в 6.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Млынок Житковичского района Гомельской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1966 года рождения, пенсионерка.