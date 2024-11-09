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В Волгоградской области пьяный водитель на «семерке» задавил двух девушек

Пострадавшие в больнице, водитель задержан.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 22-летний парень сел пьяным за руль пьяным и сбил рядом с остановкой двух девушек. Это произошло 8 ноября в селе Умет Камышинского района. ДТП случилось на улице Октябрьской, 23-летнюю и 14-летнюю девушек увезли в больницу, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель с места ДТП сбежал, но его задержали по горячим следам. Как выяснилось, семерка, на которой он устроил аварию, не была зарегистрирована в ГАИ, а сам он не имел прав. Плюс уселся за руль нетрезвым. За весь этот букет нарушений и травмы, причиненные двум пешеходам, ему придется отвечать в суде.