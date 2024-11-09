В Волгоградской области пьяный водитель на «семерке» задавил двух девушек

Водитель с места ДТП сбежал, но его задержали по горячим следам. Как выяснилось, семерка, на которой он устроил аварию, не была зарегистрирована в ГАИ, а сам он не имел прав. Плюс уселся за руль нетрезвым. За весь этот букет нарушений и травмы, причиненные двум пешеходам, ему придется отвечать в суде.