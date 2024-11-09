Под Красноярском гражданин Армении в гараже выращивал запрещенные вещества

В районном центре Березовка, что находится в 25 км от краевого центра, задержали гражданина Армении, который в гараже организовал небольшую плантацию и выращивал, а также хранил запрещенные вещества.
Во время обследования гаражного бокса правоохранители обнаружили 4 куста конопли и 900 граммов марихуаны.
В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовного дело за незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества, выписан штраф в размере 4 тыс. рублей. А также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мы писали, что более 2600 запрещенных предметов пытались пронести в суды жители Красноярского края в 2024 году.