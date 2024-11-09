Суд арестовал мужчину, напавшего на челябинских лицеистов

После инцидента нападавший скрылся.
Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого. К расследованию дела подключилась областная прокуратура, а следователями СУ СК было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, сегодня судом Центрального района Челябинска принято решение о административном аресте нападавшего на 10 суток. На него также составлен административный протокол по факту появления в общественном месте в нетрезвом состоянии.
«Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе областного главка.