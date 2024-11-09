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Суд арестовал мужчину, напавшего на челябинских лицеистов

Вчера на территорию челябинской школы № 148 проник нетрезвый 22-летний мужчина, который нанёс несколько ударов 10-летнему мальчику и двум 17-летним подросткам.

После инцидента нападавший скрылся.

Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого. К расследованию дела подключилась областная прокуратура, а следователями СУ СК было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, сегодня судом Центрального района Челябинска принято решение о административном аресте нападавшего на 10 суток. На него также составлен административный протокол по факту появления в общественном месте в нетрезвом состоянии.

«Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе областного главка.