Житель Ганцевичей пойдет под суд из-за мяса косули, найденного в машине

Мужчина не смог предоставить документы, которые подтверждали бы законность его приобретения. В милиции обратили внимание на то, что браконьера вместе с мясом косули передали Следственному комитету для дальнейших разбирательств. По указанному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса.