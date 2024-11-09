Житель Ганцевичей пойдет под суд из-за мяса косули, найденного в машине. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что 3 ноября 2024 года сотрудники ОГАИ Ганцевичского РОВД примерно в 13.45 остановили автомобиль Chevrolet. За рулем находился 63-летний местный житель. В момент проверки документов, а также осмотра машины, инспекторы нашли охотничье ружье и мясо косули.
Мужчина не смог предоставить документы, которые подтверждали бы законность его приобретения. В милиции обратили внимание на то, что браконьера вместе с мясом косули передали Следственному комитету для дальнейших разбирательств. По указанному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса.
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