Два человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Трагедия произошла в городе Черепаново. Там вспыхнул индивидуальный жилой дом. Уже через пять минут после получения тревожного сигнала на место прибыли пожарные расчеты. К тому моменту пламя распространилось по кровле и веранде. Огнеборцы сумели оперативно потушить огонь. Однако пожар в итоге унес жизни двух человек.