Два человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

8 ноября в Черепановском районе Новосибирской области два человека погибли в результате пожара в частном доме. По факту ЧП проводится доследственная проверка.
Трагедия произошла в городе Черепаново. Там вспыхнул индивидуальный жилой дом. Уже через пять минут после получения тревожного сигнала на место прибыли пожарные расчеты. К тому моменту пламя распространилось по кровле и веранде. Огнеборцы сумели оперативно потушить огонь. Однако пожар в итоге унес жизни двух человек.
— В ходе работ были обнаружены двое погибших: женщина 1970 года рождения и мужчина 1969 года рождения, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
Сейчас следственно-оперативная группа разбирается в обстоятельствах трагического происшествия.
Ну, а сегодня в первой половине дня в центре Новосибирске загорелось помещение частной школы.
Иван ЛУДНОВ.