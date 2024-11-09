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Два человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Жертвами огненной стихии стали мужчина и женщина.

Источник: МЧС РФ

8 ноября в Черепановском районе Новосибирской области два человека погибли в результате пожара в частном доме. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла в городе Черепаново. Там вспыхнул индивидуальный жилой дом. Уже через пять минут после получения тревожного сигнала на место прибыли пожарные расчеты. К тому моменту пламя распространилось по кровле и веранде. Огнеборцы сумели оперативно потушить огонь. Однако пожар в итоге унес жизни двух человек.

— В ходе работ были обнаружены двое погибших: женщина 1970 года рождения и мужчина 1969 года рождения, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

Сейчас следственно-оперативная группа разбирается в обстоятельствах трагического происшествия.

Ну, а сегодня в первой половине дня в центре Новосибирске загорелось помещение частной школы.

Иван ЛУДНОВ.

пожары