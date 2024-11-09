Житель Минска познакомился в соцсети с девушкой и пошел в милицию. Подробности сообщил начальник отделения по противодействию киберпреступности Первомайского РУВД Минска Александр Ситников, пишет sb.by.
Он рассказал, что в Первомайское РУВД обратился 58-летний житель Минска, который познакомился с девушкой в одной из соцсетей. Мужчина отправлял своей новой знакомой фото интимного характера. В какой-то момент новая знакомая потребовала у минчанина перевести ей на карту 300 рублей за нераспространение указанных фотографий.
Ситников добавил, что мужчина не хотел огласки и перевел указанную сумму, однако вымогательство на этом не закончилось. В итоге минчанин решил обратиться в милицию. По словам начальника отделения по противодействию киберпреступности Первомайского РУВД интимные фото в качестве шантажа чаще всего используются двумя категориями злоумышленников.
Он пояснил, что первая — это люди, которые после расставания хотят отомстить своим бывшим. А вторая категория — это аферисты, вымогатели, которые требуют деньги за отказ от распространения интимных фото в сети.
— Бывает, что интимные фото, видеоархив аферисты заполучают без участия жертвы. Аккаунты пользователей в соцсетях подвергаются взлому, в результате чего вся личная информация становится доступной для дальнейшего распространения, — пояснил сотрудник милиции.
Он также обратил внимание на то, что иногда сама жертва направляет интимные фотографии и видео аферисту из-за того, что заблуждается в личности своего собеседника, так как взломать могут и оппонента по переписке.
Тем временем милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве c голосованием в конкурсе в Telegram: «Смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер».
Ранее мы писали, что в Витебске пенсионерка перевела 18 000 рублей аферистам, сказавшим про взлом банковских баз.
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.