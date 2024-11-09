Частный дом в Ростове вспыхнул из-за забытой на плите кастрюли

Спасатели напоминают: нельзя уходить из кухни, когда на плите что-то готовится. Также от огня следует убирать тряпки, полотенца, деревянную и пластиковую посуду. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.