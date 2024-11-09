Частный дом в Ростове вспыхнул из-за забытой на плите кастрюли

На улице Вагулевского в Ростове-на-Дону 63-летний хозяин частного дома оставил кастрюлю на плите и уснул, после этого вспыхнул пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Когда сотрудники экстренной службы приехали на место происшествия, огонь уже перекинулся на кровлю дома.
— Пламя на 15 квадратах тушили 10 человек, использовалось три единицы техники. Пострадавшего мужчину с ожогами передали бригаде скорой помощи, — сообщили в МЧС.
Спасатели напоминают: нельзя уходить из кухни, когда на плите что-то готовится. Также от огня следует убирать тряпки, полотенца, деревянную и пластиковую посуду. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.