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Частный дом в Ростове вспыхнул из-за забытой на плите кастрюли

Житель Ростова забыл кастрюлю на плите и устроил пожар, выгорело 15 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

На улице Вагулевского в Ростове-на-Дону 63-летний хозяин частного дома оставил кастрюлю на плите и уснул, после этого вспыхнул пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Когда сотрудники экстренной службы приехали на место происшествия, огонь уже перекинулся на кровлю дома.

— Пламя на 15 квадратах тушили 10 человек, использовалось три единицы техники. Пострадавшего мужчину с ожогами передали бригаде скорой помощи, — сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают: нельзя уходить из кухни, когда на плите что-то готовится. Также от огня следует убирать тряпки, полотенца, деревянную и пластиковую посуду. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.