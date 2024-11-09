Женщина потеряла 1350 рублей, пытаясь снять квартиру на три месяца в Гродно. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что женщина намеревалась снять квартиру на несколько месяцев в Гродно. Соответствующее объявление она нашла в интернете. Женщина, якобы сдававшая квартиру, сказала, что нужно внести депозит, чтобы она не сдала жилплощадь другим желающим.
— Первый раз мы перевели 850 рублей, а потом еще 500 рублей, — сообщила потерпевшая, звоня в милицию.
Всего в сумме жительница Гродно перевела 1350 рублей. После этого злоумышленница перестала выходить на связь. Потерпевшая также сообщила, что аферистка прислала для убедительности скриншот паспорта, однако она не уверена, что там не было фотошопа.
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