Двое мужчин напали на водителя скорой помощи в Мурино. Инцидент произошел ночью 9 ноября. Бригаду медиков вызвали к ребенку, у которого поднялась температура. И пока фельдшер с медбратом были в квартире, водитель дожидался их внизу. Но проезд во дворе оказался слишком узким, поэтому стоящая скорая не позволяла проехать другим машинам. Один из автомобилистов нервно на это отреагировал, начал бросаться бутылками в карету медиков, а после и вовсе позвал на подмогу брата. Подробности инцидента рассказали в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».