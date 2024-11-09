СК: уголовное дело заведено на пьяного водителя ВАЗ после ДТП на Витебщине

В ведомстве также добавили, что водитель, а также четверо пассажиров 13, 15, 16, 18 лет с различными травмами были доставлены в больницу. Также сказано, что в отношении 30-летнего мужчины было заведено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.