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СК: уголовное дело заведено на пьяного водителя ВАЗ после ДТП на Витебщине

СК сообщил, что пьяный водитель вез компанию молодежи и попал в ДТП в Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

СК: уголовное дело заведено на пьяного водителя ВАЗ после ДТП в Витебской области. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, ночью 9 ноября 2024 года 30-летний водитель ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвозил компанию молодежи из пяти человек. Неподалеку от агрогородка Замосточье Витебского района мужчина не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет, где машина перевернулась.

«В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний подросток», — сообщили в СК.

В ведомстве также добавили, что водитель, а также четверо пассажиров 13, 15, 16, 18 лет с различными травмами были доставлены в больницу. Также сказано, что в отношении 30-летнего мужчины было заведено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Минздрав сказал о состоянии пяти человек, пострадавших в ДТП в Витебской области.

Кроме того, МЧС опубликовало видео жуткого ДТП на Витебщине, где разбилась компания молодежи.