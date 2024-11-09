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Прокуратурой Казахстана экстрадирован мошенник из Швеции

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Республики Казахстан в Стокгольме из Королевства Швеция экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за растрату чужого имущества в особо крупном размере, передает DKnews.kz.

Источник: кадр видео t.me/GenPr

Он подозревается в том, что в 2015—2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему денежных средств на сумму около 57 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В феврале т.г. он был задержан на территории Швеции.

По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие договора о выдаче с Королевством Швеция, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Швеции.

Напомним, что в прошлом году шведской стороной Казахстану были выданы 2 разыскиваемых лица, которые в настоящее время осуждены к различным видам наказания.

Прокуратура