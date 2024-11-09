Прокуратурой Казахстана экстрадирован мошенник из Швеции

Он подозревается в том, что в 2015—2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему денежных средств на сумму около 57 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.
В феврале т.г. он был задержан на территории Швеции.
По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие договора о выдаче с Королевством Швеция, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Швеции.
Напомним, что в прошлом году шведской стороной Казахстану были выданы 2 разыскиваемых лица, которые в настоящее время осуждены к различным видам наказания.