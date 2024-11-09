В Башкирии из горящей квартиры пожарные спасли женщину

Сотрудники пожарной охраны спасли из задымленной квартиры в Нефтекамске местную жительницу и эвакуировали 15 жильцов дома.
По данным МЧС по Башкирии, на третьем этаже пятиэтажки на Комсомольском проспекте в Нефтекамске загорелась кухня. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из 15 человек и спасли хозяйку квартиры, из которой валил дым.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, когда сотрудники пожарной охраны вошли в квартиру, она была сильно задымлена. В тот момент на кухне горело имущество на площади 3 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности в розетке.
— Были подключены телевизор, зарядка от телефона без телефона и удлинитель, в который также были подключены микроволновка и холодильник. Расследование проводит дознаватель МЧС России, — пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
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