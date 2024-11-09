В Башкирии из горящей квартиры пожарные спасли женщину

Как сообщили в пресс-службе ведомства, когда сотрудники пожарной охраны вошли в квартиру, она была сильно задымлена. В тот момент на кухне горело имущество на площади 3 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности в розетке.