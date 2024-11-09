Водитель был пьян. Подробности смертельного ДТП под Витебском

Напомним, по информации МВД, в субботу после полуночи 30-летний водитель автомобиля ВАЗ на 18 км автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил съезд в мелиоративный канал, после чего авто опрокинулось.