Водитель был пьян. Подробности смертельного ДТП под Витебском

Напомним, по информации МВД, в субботу после полуночи 30-летний водитель автомобиля ВАЗ на 18 км автодороги Н-2306 «Новка — Замосточье», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил съезд в мелиоративный канал, после чего авто опрокинулось.
В результате погиб находившийся на переднем пассажирском сиденье 14-летний подросток, а водитель и четверо пассажиров (13, 15, 16 и 18 лет) получили различные травмы.
Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и решил подвезти компанию из пяти человек.
Витебский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
По информации Минздрава, всех пациентов госпитализировали — 2-х детей в Витебский областной детский центр и трёх взрослых в Витебскую областную больницу. У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы.