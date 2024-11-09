СК сказал про поиск очевидцев после жуткого ДТП с молодежью в Витебской области. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
В ведомстве рассказали, что около агрогородка Замосточье Витебского района 30-летний водитель ВАЗ, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подвозил компанию молодежи. В какой-то момент он не справился с управлением авто. Из-за этого машина вылетела в кювет и перевернулась. Один из несовершеннолетних пассажиров погиб. Говорится, что водитель и компания молодежи из четверых человек (речь идет про пассажиров 13, 15, 16 и 18 лет) были госпитализированы.
Сотрудники Следственного комитета обращаются к очевидцам указанного дорожно-транспортного происшествия и просят у них сообщить информацию, которая у них есть. Сделать это можно, позвонив по указанному телефону: +375 33 399 80 44. Звонки будут приниматься круглосуточно.
Напомним, что СК завел уголовное дело на пьяного водителя ВАЗ после ДТП на Витебщине.
Ранее Минздрав сказал о состоянии пяти человек, пострадавших в ДТП в Витебской области.
А МЧС опубликовало видео жуткого ДТП на Витебщине, где разбилась компания молодежи.
Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 10 ноября в воскресенье.