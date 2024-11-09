СК сказал про поиск очевидцев после жуткого ДТП с молодежью в Витебской области

В ведомстве рассказали, что около агрогородка Замосточье Витебского района 30-летний водитель ВАЗ, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подвозил компанию молодежи. В какой-то момент он не справился с управлением авто. Из-за этого машина вылетела в кювет и перевернулась. Один из несовершеннолетних пассажиров погиб. Говорится, что водитель и компания молодежи из четверых человек (речь идет про пассажиров 13, 15, 16 и 18 лет) были госпитализированы.