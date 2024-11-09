В Пятигорске введен режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Ворошилов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он рассказал, что после взрыва повреждены 22 жилых помещения и 7 нежилых, а также 9 машин.
В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС и оценке причиненного ущерба. «Специализированная лаборатория проведет обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем», — добавил мэр.
ЧП случилось сегодня, 9 ноября, в жилом комплексе «Курортный». Пожар потушили на площади 50 кв. м. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал причиной возгорания «хлопок газовоздушной смеси». В результате погиб один человек, трое пострадали, из них один человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.