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В Пятигорске введен режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Режим ЧС муниципального характера объявлен в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил в Telegram глава города Дмитрий Ворошилов.

Источник: Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Ворошилов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он рассказал, что после взрыва повреждены 22 жилых помещения и 7 нежилых, а также 9 машин.

В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС и оценке причиненного ущерба. «Специализированная лаборатория проведет обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем», — добавил мэр.

ЧП случилось сегодня, 9 ноября, в жилом комплексе «Курортный». Пожар потушили на площади 50 кв. м. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал причиной возгорания «хлопок газовоздушной смеси». В результате погиб один человек, трое пострадали, из них один человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

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