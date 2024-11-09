Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего знакомого на Новом Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горленко Ильи Максимиалиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, до 8 января 2025 года», — рассказал собеседник агентства.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным следствия, 8 ноября фигурант, находясь напротив здания на улице Новый Арбат, «на почве злости и личной неприязни» нанес не менее 10 ударов ногами в область туловища и головы своему знакомому, в том числе прыгнув на него. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц.