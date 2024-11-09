Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате

По данным следствия, 8 ноября фигурант, находясь напротив здания на улице Новый Арбат, «на почве злости и личной неприязни» нанес не менее 10 ударов ногами в область туловища и головы своему знакомому, в том числе прыгнув на него. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц.